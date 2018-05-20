Широков: У Денисова самые большие яйца в российском футболе, стальной человек

Бывший капитан сборной Россиисчитает, что полузащитник «Локомотива»не вошел в расширенный состав национальной команды на чемпионат мира-2018, потому что не вписывается в схему главного тренера

Денисов поблагодарил Черчесова

«У кого самые большие яйца в российском футболе? Не знаю. Я, как Дзюба, не засматривался. Наверное, все-таки у Денисова. Стальной человек!» – сказал Широков в интервью oSporte TV.

«По мнению болельщиков — да, он должен играть. По мнению тренера, который выбирает состав, — нет. Он отталкивается от своих умозаключений. Под его тактику, возможно, Игорь не подходит. Тренер выбирает (игроков) под свою стратегию, под свой план».

Денисов не вызывался в сборную России после назначения Черчесова на пост главного тренера. Последний матч за национальную команду он провел 5 июня 2016 года.