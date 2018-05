«Арсенал» объявил о назначении Эмери

Новым главным тренером лондонского «Арсенала» стал испанец, сообщает официальный сайт клуба.

Условия контракта не сообщаются. По неофициальной информации, 46-летний испанец подписал трехлетний договор, а его зарплата составит 5 миллионов фунтов в год.

Напомним, на посту главного тренера «Арсенала» Эмери сменил француза Арсена Венгера, проработавшего в клубе 22 года.

Предыдущие два сезона Эмери провел в ПСЖ, с которым в нынешнем сезоне выиграл все внутренние трофеи. Ранее испанец тренировал «Альмерию», «Валенсию», «Спартак» и «Севилью».

A new dawn. A new era. A new chapter.#WelcomeUnai pic.twitter.com/kGrE2gMLQl