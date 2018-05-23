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    «Арсенал» объявил о назначении Эмери

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    Новым главным тренером лондонского «Арсенала» стал испанец Унаи Эмери, сообщает официальный сайт клуба.

    Унаи Эмери
    Унаи Эмери
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  • Условия контракта не сообщаются. По неофициальной информации, 46-летний испанец подписал трехлетний договор, а его зарплата составит 5 миллионов фунтов в год.

    Напомним, на посту главного тренера «Арсенала» Эмери сменил француза Арсена Венгера, проработавшего в клубе 22 года.

    Предыдущие два сезона Эмери провел в ПСЖ, с которым в нынешнем сезоне выиграл все внутренние трофеи. Ранее испанец тренировал «Альмерию», «Валенсию», «Спартак» и «Севилью».


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