Азар набирает форму. Бельгиец привел «Челси» к победе в Кубке Англии

Однообразный первый тайм

Обозреватель портала Sportskeeda Рохит Наир заметил, что команды пассивно начали игру. Первый тайм мог бы вовсе обойтись без голов, если бы не пенальти.

Что ожидает «Арсенал» с Артетой у руля Каким будет начало эры после Венгера? «Несмотря на то, что обе команды избрали совершенно разную тактику, было не так много факторов, которые отличали бы их друг от друга в первом тайме.

Тибо Куртуа, просидев почти всю первую половину на корточках, так и не почувствовал никакого беспокойства. У "красных дьяволов" было семь ударов, но ни один из них не пришелся в створ ворот.

Что касается "Челси", то лондонцам тоже тяжело давалась игра в атаке. В первом тайме они лишь дважды пробили по воротам, и в обоих случаях на острие оказывался Эден Азар.

Играя в центре, бельгиец однажды совершил неплохой маневр, ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам, но мгновенная реакция Давида Де Хеа не допустила гола. Тем не менее, на 21-й минуте "синие" получили право на пенальти, когда Фил Джонс сбил Азара в штрафной площади.

Стоит признать, что Погба и Матич не смогли закрыть Сеска Фабрегаса на половине поля "Челси", и эта ошибка привела к назначению 11-метрового удара. Как только испанец оказался с мячом на оперативном пространстве, он сразу же доставил его Азару, который и наказал "Юнайтед".

У Джонса не было другого выбора, кроме как рискнуть и пойти в подкат, тем более что Азар уже готовился выполнить удар с близкого расстояния.

Едва игроки "Челси" успели поднять руки, как Оливер указал на "точку". Лондонцы требовали для Джонса красную карточку, но рефери ограничился "горчичником", а Джонс ушел, не вступая в споры, так как знал, что нарушение правил было.

Почему же не было красной карточки? Все потому, что недавно в правила были внесены изменения, которые отменяют так называемое тройной наказание», — замечает Наир.

Гари Кэхилл Защитник «Челси» Невероятно. Вы можете видеть, как много эта победа значит для нас, фанатов и персонала клуба. Это спасло наш сезон. Не хочу показаться заносчивым, но мы привыкли побеждать. Мы много оборонялись, «МЮ» давил до самого конца игры. Мы выполнили задачу. Моя мечта осуществилась, ведь это первый трофей, который я выиграл в качестве капитана команды. Это особенный момент для меня. Я не играл в 2012 году, совсем другие эмоции, когда выигрываешь финал непосредственно на поле.

Ключевой игрок

Автор NBC Sports Джо-Принс Райт заявил, что «Челси» смог завоевать трофей во многом благодаря отличной игре Эдена Азара.

Топ-3 самых наглых «договорняка» в Примере Когда плевать хотели на спортивный принцип «Эден Азар забил решающий гол в финальном матче Кубка Англии, победив в личной дуэли Андера Эрреру. На фоне слухов о своем возможном уходе этим летом, 27-летний игрок вновь напомнил, насколько он хорош.

Когда он играет с таким желанием, то остановить его невозможно. Его перемещение по всему полю застало врасплох подопечных Моуринью, оказавшихся в тени.

Как в полуфинале, так и в финале Кубка Англии, именно Азар стал тем человеком, который повел "Челси" за трофеем. Своими действиями он стягивает на себя защитников и открывает для партнеров дополнительное пространство. Кажется, он находится в идеальной команде для своего стиля игры.

Сложно сказать, думает ли Азар о смене клуба. В любом случае его ждет жаркое лето. Если он блестяще сыграет за сборную Бельгии на чемпионате мира, то вполне может привлечь дополнительное внимание таких грандов, как "Реал" или "Пари Сен-Жермен".

Центральной фигурой на "Уэмбли" точно был Азар, который и обозначил разницу между двумя финалистами», — заключает Райт.

Эден Азар Полузащитник «Челси» Сейчас я просто счастлив. Здорово видеть фанатов, празднующих победу. Мы провели не лучший сезон, но завершили его с трофеем. Мы старались хорошо защищаться. Мы не пропустили, забили гол, этого было достаточно сегодня. Если мы хотим выигрывать много игр, нам нужно играть лучше, потому что мы играем от обороны.

Конте достойно завершил сезон

Корреспондент SkySports Питер Смит заметил, что победы Антонио Конте в Премьер-лиге и Кубке Англии за два сезона в «Челси» стали достойным результатом.

От «Ман Сити» до «Вест Брома» Кто из клубов АПЛ прибавил в сезоне 2017-2018, а кто регрессировал «Если это было прощание, то Антонио Конте все сделал просто идеально. Еще на предматчевой пресс-конференции итальянец намекнул, что его будущее в клубе не зависит от победы в Кубке Англии. Но в субботу благодаря волшебной игре Эдена Азара и реализованному пенальти он смог насладиться очередным триумфом в компании фанатов "синих".

Конечно, "Челси" провалил защиту титула в Премьер-лиге, да и в целом провел неоднозначный сезон. Но, когда пыль все-таки осядет, то все признают, что его два полных сезона в целом стали успешными для лондонцев.

Но этот раз Конте не вывел команду в топ-4, но победа в Премьер-лиге в сезоне 2016/17 и успех в Кубке Англии-2018 – хороший результат. Большинство клубов, в том числе два-три из четырех, опередивших "Челси", согласились бы повторить этот путь, если бы у них был выбор.

Что будет дальше с Конте, мы узнаем в ближайшие дни. Но на данный момент можно сказать, что он привел клуб к еще одному трофею, завоевание которого должно быть должно оценено.

В то же время Жозе Моуринью пришлось стоять в стороне и смотреть за тем, как его команда получает серебро. Из его 14 главных финалов до субботы он выиграл 12, включая каждый из тех, когда он был у руля "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Однако теперь его показатели ухудшились. После гола Эдена Азара с пенальти подопечные Моуринью так и не смогли найти достойного ответа, хотя во втором тайме усилили давление на чужие ворота», — подчеркивает Смит.

Антонио Конте Главный тренер «Челси» Было непросто, на бумаге «МЮ» выглядел сильнее «Челси». Мы выиграли за счет скромности и работы. Моя позиция насчет будущего не изменилась. Я не хочу слышать ни о каких предложениях от других клубов. Я уважаю контракт с «Челси» и продолжу работать в клубе. За два года мы выиграли чемпионат и Кубок Англии. Я доказал и здесь, что я победитель, серийный победитель, несмотря на все трудности. В Англии тяжело побеждать, здесь ничего никому не гарантировано перед началом сезона.

Нехватка Лукаку

Журналист FourFourTwo Крис Фланаган допустил, что на игре «Манчестер Юнайтед» могло сказаться отсутствие в стартовом составе Ромелу Лукаку.

«Жозе Моуринью узнал окончательный вердикт по состоянию здоровья Ромелу Лукаку лишь в преддверии этого финала. Травма лодыжки, в конце концов, не позволила форварду выйти на поле в стартовом составе.

Лукаку вышел на замену лишь спустя 72 минуты, хотя к тому моменту "Юнайтед" уже успели испытать нехватку своего лучшего бомбардира. На острие атаки с первых минут действовали Маркус Рашфорд и Алексис Санчес, а Джесси Лингард располагался под ними. Впрочем, угроза с их стороны была минимальной.

Лукаку может добавить физической мощи, чего явно не хватает Рашфорду, который весь первый тайм бесперспективно пытался оказать давление на защиту "Челси". Лишь после перерыва Маркусу удалось дважды подойти к владениям Куртуа, но переиграть его нападающий не смог.

Интересно, пошла бы игра по другому сценарию, если бы Лукаку успел полностью восстановиться после травмы?», — задается вопросом Фланаган.

Жозе Моуринью Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Я поздравил «Челси» с победой, но не думаю, что они заслужили победу. Я должен с уважением относится к сопернику, к тому же «Челси» – мой бывший клуб, но я считаю, что мы заслужили победу. Мне интересно, что скажут люди после этого матча. Могу представить реакцию людей, если бы «МЮ» играл так, как «Челси» сегодня. Было сложно играть без Лукаку против команды, которая оборонялась в 9 человек. Это горькое поражение, но я поеду домой с чувством, что мы отдали все силы. Ни о чем не жалею.

Тревога для Саутгейта

Редакция The Independent встревожена игрой Фила Джонса в преддверии чемпионата мира по футболу, где сборную Англии ждет встреча с Бельгией Эдена Азара.

Эпоха Абрамовича. «Особенный» и все-все-все При российском миллиардере «Челси» пережил много взлетов и падений «Если Гарет Саутгейт еще не обеспокоен выступлением сборной Англии на чемпионате мира, то для этого наступило самое время.

Эден Азар, который возглавит атаку сборной Бельгии в финальной игре группового этапа ЧМ-2018 против Англии, находится в превосходной форме. Весь вечер он просто издевался над Филом Джонсом.

В первом тайме он сделал из защитников "Манчестер Юнайтед" безобидных котиков, которые буквально выворачивались наизнанку, прежде чем не пропустили с пенальти.

Беспокойство вызывает тот факт, что Джонс считался лидером тройки центральных защитников сборной Англии, которые вытеснили из заявки даже Криса Смоллинга. У наставника сборной Англии впереди много серьезной работы», — говорится в статье.