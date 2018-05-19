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    Зобнин призвал не заострять внимание только на Салахе

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    Роман Зобнин
    На фото:Роман Зобнин
    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин поделился мнением о соперниках национальной команды по группе на ЧМ-2018.

    Сборная России выступит в одном квартете с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    «Сейчас мы готовимся к чемпионату мира в целом — не акцентируя внимания на соперников по группе. У нас впереди еще товарищеские матчи с Австрией и Турцией. Если говорить о том, есть ли слова Черчесова, которые мотивируют, то сейчас нет. Однако все и так все прекрасно понимают: надо выходить и играть за Россию.

    Знаю, что из Саудовской Аравии много игроков ездили на стажировку в Испанию в какие-то клубы. Что касается остальных команд, то все знают лидеров — Салаха, Суареса. Пока на этом все.

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    Сборная Египта — это только Салах? Не могу ответить на этот вопрос, потому что на поле выходят 11 футболистов. Понятно, что Салах, наверное, на голову сильнее всех остальных. Но, повторюсь, матч выигрывает вся команда. Не нужно заострять внимание только на Салахе», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».

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