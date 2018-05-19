«Динамо» проведет два зарубежных сбора

в рамках подготовки к новому сезону проведет два зарубежных сбора, сообщается на сайте «бело-голубых».

«Динамо» по итогам чемпионата России заняло 8-е место.

Из отпуска команда выйдет 15 июня и пройдет медобследование. На 16 июня тренерский штаб запланировал тренировку в Москве. В связи с тем, что на базе «Динамо» в Новогорске на время ЧМ-2018 будет располагаться сборная Мексики, место тренировки «бело-голубых» уточняется. 17 июня динамовцы отправятся на первый учебно-тренировочный сбор, который продлится до 1 июля. В рамках первого сбора у «Динамо» запланированы три контрольных матча.

После трехдневной паузы «бело-голубые» отправятся на второй сбор, на котором тренерским штабом запланированы шесть товарищеских матчей. Завершится второй сбор 20 июля.

Оба сбора пройдут за границей, а о соперниках и месте проведения сборов будет сообщено дополнительно.