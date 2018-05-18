Дешам объяснил, почему не включил Ляказетта и Марсьяля в заявку на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Францииобъяснил, почему он не включилиз «Арсенала» ииз «Манчестер Юнайтед» в заявку на чемпионат мира-2018.

Сегодня Франция огласила состав на турнир. Марсьяль и Ляказетт попали в число резервистов, которые могут войти в заявку в случае травмы кого-либо из 23 основных футболистов.

«Они были хороши в матче с Германией, но это был только один матч. Но в остальном они были хуже. Мы провели глубокий анализ того, на что они способны и какую роль в команде будут выполнять.

Я вижу Жиру, Гризманна, Фекира и Мбаппе центрфорвардами. Килиан и Антуан могут играть и на других позициях. Килиан ближе к центру, и в этом амплуа он лучший», — цитирует «Спорт-Экспресс» Дешама.