«Вердер» подписал нападающего «Кельна»

Нападающий «Кельна»перешел в «Вердер», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Детали контракта японского форварда с «музыкантами» остаются неизвестными. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 6 миллионов евро.

Осако переехал в Германию в январе 2014-го года, когда присоединился к «Мюнхену 1860», за который отыграл 15 матчей во Второй Бундеслиге, а летом того же года перебрался в «Кельн».

За «козлов» Юя провел 108 матчей в Бундеслиге, в которых забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.

Кроме того на счету 29-летнего нападающего 26 матчей за сборную Японии и он был включен в расширенную заявку национальной команды на предстоящий ЧМ-2018.