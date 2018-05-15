Кришито надеется получить от Манчини вызов в сборную Италии

Экс-капитаннадеется получить вызов в сборную Италии от экс-наставника питерского клуба

«Я в национальной команде? Мы с Манчини шутили об этом, но я знаю, что мог бы дать сборной. Надеюсь, Роберто не будет вести себя как Вентура, для которого Россия была слишком далеко, чтобы приехать и посмотреть на мою игру. Надеюсь, я получу шанс показать себя в сборной», — цитирует Кришито сайт gianlucadimarzio.com.

«Я рад, что именно Манчини выбрали на роль тренера сборной. Он именно тот, кто был нужен Италии, и, думаю, он сможет вернуть ее на лидирующие позиции», — добавил защитник.

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Напомним, со следующего сезона Кришито будет выступать за «Дженоа».