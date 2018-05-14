Манчини убежал, как крыса с корабля, заявил Канчельскис

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Россиивысказал мнение о выступлении «Зенита» в завершившемся сезоне.

В день игры со «СКА-Хабаровск», которая прошла в рамках 30-го тура чемпионата России и завершилась победой со счетом 6:0, сине-бело-голубые объявили о расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини по обоюдному согласию сторон.

Под руководством итальянского специалиста «Зенит» впервые с 2008 года не попал в тройку призеров. Также команда в 1/16 финала Кубка России проиграла петербургскому «Динамо», а в Лиге Европы завершила выступление на стадии 1/8 финала, где уступила «Лейпцигу».

«Самое главное – результат, которого у "Зенита" нет. Манчини убежал, как крыса с корабля.

Ошибкой стало приглашение Манчини. Итальянец показал, что может работать исключительно с футболистами высокого уровня. С такими Хиддинк брал бронзу с "Анжи", а Моуринью работает в "МЮ".

Еще одним фактором стал уход из жизни Кости Сарсании. Он был большим человеком для нашего футбола, при нем команда очень хорошо смотрелась. Концовка чемпионата показала, что со средними и неизвестными ему игроками Манчини работать не может.

Раньше наша тренерская школа была сильной. Капелло и Липпи конспектировали тренировочный процесс наших тренеров. Сейчас мы смотрим на Европу. Но у нас другой менталитет, понятия и люди. Мы никогда не будем играть, как немцы или бразильцы.

Почему бы и нет? Хуже точно не будет. У нас есть и свои футболисты. Просто нужно им доверять и вернуться к традициям, истории и системе, которые у нас были», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».