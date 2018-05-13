«Зенит» разгромил «СКА-Хабаровск» и стал пятым в РФПЛ

В заключительномна своем поле разгромил аутсайдера чемпионатасо счетом 6:0.

Покер в составе сине-бело-голубых оформил Александр Ерохин, по одному мячу забили Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

Последний матч у руля «Зенита» провел главный тренер Роберто Манчини. Кроме того, последний поединок в составе сине-бело-голубых отыграл капитан Доменико Кришито.

«Зенит» набрал 53 очка и финишировал на пятом месте в таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» (13) стал последним.

В другом поединке тура «Ростов» минимально обыграл «Урал» (1:0) благодаря голу Ионова на 57-й минуте.

РФПЛ. 30-й тур «Зенит» — «СКА-Хабаровск» — 6:0 (3:0) Голы: 1:0 – 6 Дриусси, 2:0 – 21 Заболотный, 3:0 – 38 Ерохин, 4:0 – 49 Ерохин, 5:0 – 60 Ерохин, 6:0 – 78 Ерохин.«Зенит»: Бабурин, Мевля, Кришито (Скроботов, 87), Смольников, Кузяев, Ерохин, Ригони, Паредес, Жирков (Набиуллин, 67), Заболотный, Дриусси (Оздоев, 61).«СКА-Хабаровск»: Довбня, Гришко, Пуцко, Наваловский (Максименко, 70), Черевко, Савичев, Димидко (Казанков, 46), Федотов (Никифоров, 84), Самсонов, Канунников, Кабутов.Предупреждения: Кузяев (37), Мевля (54), Жирков (56), Савичев (65), Черевко (74).