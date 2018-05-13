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    «Зенит» разгромил «СКА-Хабаровск» и стал пятым в РФПЛ

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В заключительном 30-м туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» на своем поле разгромил аутсайдера чемпионата «СКА-Хабаровск» со счетом 6:0.

    Покер в составе сине-бело-голубых оформил Александр Ерохин, по одному мячу забили Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

    Последний матч у руля «Зенита» провел главный тренер Роберто Манчини. Кроме того, последний поединок в составе сине-бело-голубых отыграл капитан Доменико Кришито.

    «Зенит» набрал 53 очка и финишировал на пятом месте в таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» (13) стал последним.

    В другом поединке тура «Ростов» минимально обыграл «Урал» (1:0) благодаря голу Ионова на 57-й минуте.

    РФПЛ. 30-й тур
    «Зенит» — «СКА-Хабаровск» — 6:0 (3:0)
    Голы: 1:0 – 6 Дриусси, 2:0 – 21 Заболотный, 3:0 – 38 Ерохин, 4:0 – 49 Ерохин, 5:0 – 60 Ерохин, 6:0 – 78 Ерохин.«Зенит»: Бабурин, Мевля, Кришито (Скроботов, 87), Смольников, Кузяев, Ерохин, Ригони, Паредес, Жирков (Набиуллин, 67), Заболотный, Дриусси (Оздоев, 61).«СКА-Хабаровск»: Довбня, Гришко, Пуцко, Наваловский (Максименко, 70), Черевко, Савичев, Димидко (Казанков, 46), Федотов (Никифоров, 84), Самсонов, Канунников, Кабутов.Предупреждения: Кузяев (37), Мевля (54), Жирков (56), Савичев (65), Черевко (74).
    РФПЛ. 30-й тур
    «Ростов» — «Урал» — 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 – 57 Ионов.«Ростов»: Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Ионов (Зуев, 72), Калачев (Маер, 89), Гацкан, Гулиев (Юсупов, 90), Паршивлюк, Сигурдарсон.«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Чернов (Портнягин, 76), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Димитров (Глушков, 89), Эль-Кабир, Ильин (Евсеев, 85).Предупреждения: Фидлер (41), Ароян (88).
    Последняя игра Манчини«Зенит» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая
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