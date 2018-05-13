«Тоттенхэм» — «Лестер». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Kyle Walker-Peters, Эрик Ламела, Эрик Дайер, Мусса Сиссоко, Кристиан Эриксен, Лукас Моура, Гарри Кейн.
«Лестер»: Элдин Якупович, Дэнни Симпсон, Уэс Морган, Гарри Магир, Кристиан Фукс, Демарай Грэй, Келечи Ихеаначо, Адриен Силва, Висенте Иборра, Рияд Марез, Джейми Варди.
Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Тоттенхэм» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 3:1.