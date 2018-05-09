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    «Тосно» — «Авангард Курск»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Тосно — Авангард Курск: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.05.2018)

    Кубок России Футбол России Тосно
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    •  Тосно — Авангард Курск19:00
    В 19:00 в Кубке России по футболу начнётся матч «Тосно» — «Авангард Курск».

    Последний матч между собой: «Тосно» — «Авангард Курск» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Авангард Курск»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Тосно» — «Авангард Курск». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Неожиданный финал«Тосно» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка России по футболу 9 мая
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