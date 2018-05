«Вест Бромвич» вылетел из АПЛ

По итогам сезона 2017|18покидает Английскую премьер-лигу.

Это стало известно после матча 31-го тура чемпионата Англии «Суонси» — «Саутгемптон» (0:1), в котором «дроздов» устраивала только ничья.

За тур до окончания у команды 31 очко и 19-е место. У них уже нет теоретической возможности подняться из зоны вылета.

«Вест Бромвич» выступал в премьер-лиге с сезона-2010/11.

Our fight for @premierleague survival has come to an end following Southampton's victory at Swansea City.

On to @CPFC...

Let's finish the season six unbeaten.

Come on you Baggies!#WBA pic.twitter.com/FsgnyFa0H6