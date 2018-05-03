Орлов: Из «Зенита» выгнали двух итальянских жуликов

Известный спортивный комментаторрассказал об испорченной атмосфере в, а также о перестановках среди персонала клуба.

«Кто-то должен создавать атмосферу в клубе. Я уже говорил об этом, но меня поразило, что главного врача Гришина уволили. Он более 20 лет работал. Что такое главный врач в команде? Его телефон у всех жен футболистов, и, если ребенок заболел, сразу звонили Гришину. Не случайно он ушел – и какие пошли травмы, игроки рвут крестообразные связки. При Спаллетти такого не происходило. Когда Данни рвал крестообразные связки, там был рецидив, и нам врачи рассказывали причины», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге.

«Врач – это одна скрепа, а еще повара убрали. Был замечательный повар Камо, который кормил ребят, все были довольны. Его убрали, поставили каких-то двух итальянцев. Жулики какие-то – видел их лично. Вижу – глаза бегают. Их уже выгнали. Кто разрешил? Почему это произошло? Это опять скрепы.

Надо создавать семью. В клубе должны быть улыбающиеся люди, а не мрачные мыши. Сидят сейчас тренеры у "Зенита" на скамейке. Что у них за лица? Вы видели их радостные широкие улыбки? Видели хотя бы одно интервью от этих тренеров? Нам этот тренер по физподготовке, которого привез Манчини, говорит: это несчастный случай, что они на второй и третьей минутах рвут кресты. Ну что он нам рассказывает? Это брак в его работе. Но никто ничего не сказал, и они до сих пор работают», — также рассказал комментатор.