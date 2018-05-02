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    Агент: К Ташаеву есть немалый интерес со стороны других клубов

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    Александр Ташаев
    На фото:Александр Ташаев
    Менеджер Алан Агузаров, представляющий полузащитника «Динамо» Александра Ташаева, прокомментировал информацию о том, что летом футболист может перейти в «Зенит».

    По данным СМИ, «Зенит» проявляет серьезный интерес к игроку, а сумма трансфера может составить около шести миллионов евро, учитывая выплаты клубу и иные отчисления.

    «Говорил до этого и повторю сейчас, что решать – оставаться или нет – мы будем после завершения чемпионата.

    Не хочу говорить о конкретных клубах, но заинтересованность в Саше, конечно же, есть и она немаленькая.

    Зимой мы не ушли из "Динамо" по двум причинам. Первая – это главный тренер. В первую очередь именно благодаря Хохлову Саша так прибавил.

    К сожалению, с уходом Черчесова из "Динамо", у которого Александр и начал играть на высоком уровне, и до прихода Хохлова у Саши не было нормального тренера, который элементарно не мешал бы ему показывать то, что он может.

    Вторая причина – это преданность Ташаева клубу, желание не уходить из команды в сложный момент и сделать все возможное, чтобы команда сохранила прописку в элите.

    Его контракт составлен так, что особых проблем уйти у нас не будет. По окончании сезона мы сядем с Сашей и его отцом и решим, каким видим свое будущее и где», – сказал Агузаров изданию «Спорт-Экспресс».

    В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел в премьер-лиге 25 матчей, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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