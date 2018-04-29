Венгер около месяца будет раздумывать о своем будущем

Главный тренер «Арсенала»рассказал о том, когда определится с планами на будущее.

Ранее французский специалист заявил, что по окончании сезона покинет пост наставника «канониров».

«Честно говоря, я не знаю, что будет дальше. Сейчас я немного запутан, поэтому решил взять паузу на четыре или пять недель прежде, чем приму решение о своем будущем.

Мне нужно будет немного отойти от дел и наилучшим образом проанализировать ситуацию. После чего приму решение», — цитирует Венгера SkySports.

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Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под руководством французского специалиста клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок страны и Кубок лиги.