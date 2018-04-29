ЦСКА необходимо побеждать «Зенит», заявил Фернандес

Встреча пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге, начало – в 16:30 мск.
«Игра будет очень сложная. Это важный матч. Обе команды борются за самые высокие позиции в чемпионате. Для нас очень важно не просто не проиграть, а одержать победу. Это необходимо с точки зрения борьбы за места на вершине таблицы», – цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА (51 очко) идет на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, «Зенит» – 4-й (49).
#Matchday! После победы над Краснодаром — ещё одна встреча с прямым конкурентом за места в топ-3— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 апреля 2018 г.
⚽️ #ЗенитЦСКА
🏆 #РФПЛ
🕘 16:30 мск
🏟 Санкт-Петербург
📺 #МатчТВ pic.twitter.com/2XFPI1OkMv