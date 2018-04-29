ЦСКА необходимо побеждать «Зенит», заявил Фернандес

#Matchday ! После победы над Краснодаром — ещё одна встреча с прямым конкурентом за места в топ-3 ⚽️ #ЗенитЦСКА 🏆 #РФПЛ 🕘 16:30 мск 🏟 Санкт-Петербург 📺 #МатчТВ pic.twitter.com/2XFPI1OkMv

ЦСКА (51 очко) идет на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, «Зенит» – 4-й (49).

«Игра будет очень сложная. Это важный матч. Обе команды борются за самые высокие позиции в чемпионате. Для нас очень важно не просто не проиграть, а одержать победу. Это необходимо с точки зрения борьбы за места на вершине таблицы», – цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА.

Встреча пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге, начало – в 16:30 мск.

Защитник ЦСКАперед матчем 28-го тура чемпионата России с «Зенитом» отметил, что «армейцам» важно одержать победу.

«Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата России по футболу 29 апреля

Прервет ли ЦСКА неудачную серию выездов в Петербург?

Прервет ли ЦСКА неудачную серию выездов в Петербург? «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата России по футболу 29 апреля

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