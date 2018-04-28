«Луч-Энергия» и «Кубань» сыграли вничью

На фото: Команды разошлись миром в 35-м туре первенства ФНЛ twitter.com/fckuban_ru

«Кубань» с 47 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Луч-Энергия» располагается на 15-й позиции (36).

На 53-й минуте защитник дальневосточной команды Деян Больевич не реализовал пенальти.

У хозяев дубль оформил Андрей Мязин (18-я и 53-я минуты), у краснодарцев отличились Владимир Лобкарев (35) и Владимир Обухов (38).

Встреча, состоявшаяся в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 2:2.

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