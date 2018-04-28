«Луч-Энергия» и «Кубань» сыграли вничью

Встреча, состоявшаяся в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 2:2.
У хозяев дубль оформил Андрей Мязин (18-я и 53-я минуты), у краснодарцев отличились Владимир Лобкарев (35) и Владимир Обухов (38).
На 53-й минуте защитник дальневосточной команды Деян Больевич не реализовал пенальти.
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«Кубань» с 47 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Луч-Энергия» располагается на 15-й позиции (36).
ФНЛ. 35-й тур
«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Кубань» (Краснодар) — 2:2 (1:2)
Голы: Мязин, 18 (1:0). Лобкарев, 35 (1:1). Обухов, 38 (1:2). Мязин, 53 (2:2).Нереализованный пенальти: Болевич, 53 (вратарь)«Луч-Энергия»: Абакумов, Болевич, Насадюк, Тихий, Машнев, Павленко (Маляка, 46. Дзахов, 59), Носов (Марущак, 63), Гелоян, Пономаренко, Фомин (Хлебородов, 81), Мязин.«Кубань»: Дюпин, Бендзь, Бугаев, Пономарев (Гапон, 83), Клещенко, Лобкарев (Сидоров, 85), Нурисов (Завезен, 59), Маляров, Гай, Алейник, Обухов.Предупреждения: Фомин, 20. Пономарев, 52. Клещенко, 56. Бугаев, 81.