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    Зобнин: Из-за прошлогодней травмы до сих пор не могу выйти на прежний уровень

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    Роман Зобнин
    На фото:Роман Зобнин
    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин признался, что не может обрести нужную форму после перенесенной операции.

    Напомним, 5 июня прошлого года хабвек получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава в матче за национальную команду против Венгрии (3:0). Зобнин из-за травмы пропустил 5 месяцев и 13 дней.

    «Конечно, в то время посещали такие мысли, что вообще не смогу играть. Я до сих пор еще не вернулся на тот уровень, на котором был в прошлом году. То ли работать еще больше надо, то ли причина в другом.

    Сейчас постоянно бывают мелкие повреждения, которые тоже не позволяют набрать нужные кондиции. Приходится работать над собой постоянно. Вот такая она, жизнь футболиста», — сказал Зобнин в программе «География сборной» на телеканала «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне 24-летний Зобнин провел за «Спартак» 11 матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу.

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