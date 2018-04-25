Зобнин: Из-за прошлогодней травмы до сих пор не могу выйти на прежний уровень

Полузащитник «Спартака» и сборной Россиипризнался, что не может обрести нужную форму после перенесенной операции.

Напомним, 5 июня прошлого года хабвек получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава в матче за национальную команду против Венгрии (3:0). Зобнин из-за травмы пропустил 5 месяцев и 13 дней.

«Конечно, в то время посещали такие мысли, что вообще не смогу играть. Я до сих пор еще не вернулся на тот уровень, на котором был в прошлом году. То ли работать еще больше надо, то ли причина в другом.

Сейчас постоянно бывают мелкие повреждения, которые тоже не позволяют набрать нужные кондиции. Приходится работать над собой постоянно. Вот такая она, жизнь футболиста», — сказал Зобнин в программе «География сборной» на телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 24-летний Зобнин провел за «Спартак» 11 матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу.