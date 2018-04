Форвард «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореистал лучшим игроком Азии по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба «шпор».

Для 25-летнего нападающего это уже третья подобная награда. Ранее он получал этот приз в 2014 и 2015 годах.

Добавим, что в 2017 году кореец стал лучшим бомбардиром-азиатом в истории АПЛ.

🇰🇷 Congratulations to Sonny who has been named Best Footballer in Asia for the third time 👏#COYS pic.twitter.com/KqIhMfIE9r