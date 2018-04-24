Зидан: Не думаю, что можно говорить о фаворитах в нашей паре с «Баварией»

«Очень сильно уважаю Юппа Хайнкеса за его достижения с "Баварией" и "Реалом". Могу лишь быть благодарен ему за комплименты.
Завтра от нас потребуется мощно сыграть против очень сильного соперника. "Бавария" — великий клуб с превосходной силой духа.
Не думаю, что можно говорить о фаворитах в нашей паре. Это полуфинал, и ситуация совершенно отличается от той, что была в прошлом сезоне.
Нас ждет новый матч, сравнивать их нельзя. Даже не сомневаюсь, что в плане психологии мы завтра будем готовы на 150%.
Я не хотел, чтобы Хамес нас покидал. Ему хотелось больше игровой практики, что я могу понять. У меня никогда не было с ним никаких проблем. Он просто хотел больше играть», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.