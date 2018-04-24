Защиты чемпионства не будет: вернулся привычный «Спартак»

Антигерой Комбаров

«В игре действующего чемпиона сложно было найти хотя бы что-то хорошее. Скверно играли все. Передвигались по полю, словно прицепив к ногам пудовые гири. Не показывали и десятой части потенциальной смекалки, постоянно совершая у чужой штрафной скучные и предсказуемые действия: передачи в пустоту, медленный дриблинг или прямолинейные навесы.

Фланги трещали при контратаках "Ахмата", Селихов пропускал мячи по центру и в ближний угол, Промес утыкался в соперников, Луиз Адриану спорил с арбитрами и впустую тратил эмоции, Фернанду не собирал подборы, Зобнин неприлично часто терял мяч, а новая пара в обороне Боккетти – Таски играла так, словно впервые вышла на поле в таком сочетании. Хотя в последнем случае доля правды действительно есть: слишком давно немец и итальянец не получали совместную игровую практику.

Главным же антигероем первого тайма стал Комбаров, во многом из-за которого и состоялись два гола грозненцев. В первом случае, после потери Зобнина на чужой половине поля, Дмитрий вместе с Боккетти не смог остановить рывок Бериши, хотя левому защитнику требовалось всего-то сфолить. Да, за срыв атаки он получил бы желтую карточку, но это лучше, чем пропущенный гол. В итоге хавбек "Ахмата" получил 50 метров свободного пространства, вошел в штрафную, поднял голову и выполнил отличный пас на набежавшего Митришева. Удар в одно касание – и получите 0:1.

В середине тайма Комбаров придумал второй пропущенный гол и вовсе в одиночку, неловко скинув грудью мяч после фланговой подачи прямо по центру под удар Исмаэлу. Но, повторим, играли плохо ВСЕ спартаковцы без исключения. И периодический свист, который издавала полупустая "Открытие Арена", должен был воспринять на свой счет каждый», — нашел крайнего автор «Спорт-экспресса» Михаил Гончаров.

Ледяхов перевыполнил обещание

«А "Ахмат" идеально выстроил игру в первом тайме. При первом взгляде на стартовый протокол матча показалось, что гости выберут схему с тремя центральными защитниками, однако Родолфо выдвинулся в опорную зону — и блестяще ее забетонировал. Чаще всего над квартетом игроков обороны гостей выстраивалась еще одна линия — из пяти бультерьеров, готовых выгрызать мячи у соперника с кусками газона и обмундирования. Но при этом совсем не часто переходившая грань дозволенного.

Накануне игры Игорь Ледяхов, исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата", заявил, что его команда постарается не просто отобрать очки у "Спартака", а обыграть одного из лидеров чемпионата. Слова бывшего игрока красно-белых не то что не разошлись с делом — сделанное грозненцами на поле за эти девяносто минут многократно превзошло самые смелые ожидания тренерского штаба. Потому что вскоре после перерыва Бериша исполнил сольный номер, протащив мяч со своей половины поля и сделав счет крупным», — хвалит тренера грозненецев специальный корреспондент «Спорта День за Днем» в Москве Егор Прокудин.

Отвратительный Промес

«В какой-то момент камера выхватила плакат на трибунах с пожеланиями Глушакову не унывать и улыбаться чаще, после чего на табло показали самого полузащитника. На нем лица не было. Столько шансов конкуренты предоставили красно-белым, чтобы включиться в чемпионскую гонку, но они словно специально избегают этой борьбы.

Что до "Ахмата", то он сыграл сколь предсказуемо, столь же и грамотно. Гости насытили середину поля и не позволяли проводить многоходовые комбинации, не оставляли свободного пространства и напрочь "съели" Квинси Промеса. Голландец провел очередной отвратительный матч. Он много брал игру на себя, но ни обыграть, ни обострить, ни хотя бы сохранить мяч зачастую не мог.

Во втором тайме Каррера продолжил откровенно удивлять своими заменами — сначала выпустил вместо Самедова только восстановившегося Артема Тимофеева, а затем еще и Педро Рошу, так в Москве и не адаптировавшегося. Ожидать, что эти изменения усилят игру команды было бы наивно. Так оно, по большому счету, и получилось.

Несмотря на владение мячом, сколь-нибудь опасные моменты у ворот Евгения Городова можно перечислить по пальцам одной руки, не снимая варежки. Луис Адриано за пять минут до финального свистка один мяч отыграл, но этого было недостаточно», — критикует спартаковцев обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак.

Обреченность Карреры

«К перерыву трибуны уже бурлили ненавистью к любимой команде, которая была освистана на пути в раздевалку. Кто-то даже не выдержал и бросил в направлении игроков какой-то предмет, что крайне редко можно увидеть в Тушине. Игроки "Спартака" еще должны поблагодарить Михаила Вилкова, который многочисленными свистками не в их пользу настроил против себя все 23 тысячи фанатов. Каждое решение арбитра встречалось таким негодованием, что складывалось ощущение, будто бы это он виноват в цифрах на табло.

Известный американский психолог Кюблер-Росс в свое время сформировал несколько стадий принятия смерти умирающими пациентами – отрицание, гнев, торги, депрессия и смирение. Эмоции болельщиков полностью им соответствовали, и уже после перерыва "гибель" красно-белых в этом матче была принята как данность. Разве что торгов никаких не было – с таким "Спартаком" торговаться было так же бессмысленно, как со смертью. В итоге заканчивался матч при полупустых трибунах.

Каррера же, судя по всему, перешел сразу к стадии смирения, причем уже после первого гола и даже без особого гнева. Итальянец весь матч простоял у бровки и даже не шевелился, когда один мяч за другим влетал в ворота его команды. Лишь изредка наставник "Спартака" разочарованно покачивал головой и обменивался безэмоциональными репликами с ассистентами. От Карреры веяло какой-то обреченностью, которая не могла не передаться и его подопечным», — описывает эмоции на «Открытие Арене» корреспондент Sportbox.ru Василий Богданов.

«Спартак» заслужил катастрофу

«Такая катастрофа, как в домашнем матче с "Ахматом", была непредсказуема, но что-то подобное "Спартак" заслужил серией однообразных игр с командами из нижней части турнирной таблицы. Красно-белые, дико зависящие от настроения и психологического состояния, уже приучили к проблемам в позиционной атаке, сбитой на навесы и дальние удары игрой. Квинси Промесу уже скучно играть в таких матчах. Луису Адриано перекрывают кислород. Фернандо иногда выручает дальними ударами (за это он перед матчем получил приз MVP марта), но всю весну плохо двигается и приносит вреда больше, чем пользы.

Странно говорить это после 3:1 в гостях у чемпиона, но "Ахмат" не сделал ничего совсем экстраординарного. Грозненцы выстроили плотную компактную оборону в расстановке 4-5-1, насытили центр и исключили провалы между линиями – всё, чтобы "Спартаку" было сложнее. План Игоря Ледяхова сработал идеально: команда почти не ошибалась позиционно, редкие ошибки оперативно устранялись, а все атаки "Спартака" сбивались из центра на фланги. Трёх статистических фактов хватит, чтобы доказать качество игры грозненцев:

– "Спартак" нанёс всего 5 ударов по воротам грозненцев из штрафной ногами;

– "Спартак" нанёс всего 2 удара из штрафной, вскрывая оборону соперника через передачи низом. Один, от Зобнина, заблокировал Анхель, второй стал голевым;

– Квинси Промес нанёс всего 1 удар по воротам. Блокированный, из-за штрафной. Ледяхов повесил Беришу и Уциева вдвоём на голландца, и передавая Промеса друг другу, они даже не давали смещаться в центр под резкий удар», — раскладывает поражение на составляющие автор «Чемпионата» Сергей Титов.

В поисках позитива

«Если говорить о лучших игроках, то у "Ахмата", конечно, им стал Бериша, который собственно и стал проводником вот этой эффективной контратакующей стремительной модели, разгоняя все прорывы гостей. Сюда он добавил голевой пас, забитый мяч, шикарный дриблинг, который вся публика оценила, а также общую остроту за счет скорости, удара и нестандартных решений. У "Спартака", если постараться, тоже найти проблеск можно.

Сверкнул разве что Зобнин, если в подобной ситуации об этом уместно говорить. Он единственный, кому удавалось противостоять этому грамотному спруту обороны "Ахмата". И один из немногих, за чью самоотдачу и самопожертвование, за чьи единоборства и неуступчивость, стремление сражаться до последнего и обострения не должно быть стыдно красно-белым.

"Ахмат" провел блестящий с тактической точки зрения матч, блестящий с точки зрения реализации задуманного во всех линиях. "Спартак" же не смог собраться, он заводился лишь эпизодами, был просвет после гола, но грозненцы быстро взяли себя в руки и задавили интригу. Игра на пределе у одних и ниже среднего со стороны других определила такой результат», — нашел кого похвалить в «Спартаке» блогер Soccer.ru Синклейр.

Виновато руководство!

«После матча с "Ахматом" Каррера признался, что команда провела худший матч под его руководством и взял всю вину за поражение на себя. Но дело далеко не только в Массимо.

Менеджмент "Спартака" должен разделить вину за невыполнение поставленных на сезон задач. В данный момент трудно сказать, кто же руководит селекцией в клубе. Генеральный директор, когда речь заходить о трансферах, кивает на тренера, а тренер говорит, что последнее слово всегда за руководством. Также где-то рядом постоянно находится Марко Трабукки, а самый дорогостоящий трансфер клуба в истории сопровождает уволенный ранее Дмитрий Попов. Все это напоминает басню про лебедя, рака и щуку.

По итогу за последние три трансферных окна команду пополнили девять человек, но по-настоящему основным могут считаться только Джикия и Луис Адриано. В самый нужный момент Каррере не помогли Максимович, Петкович, Пашалич, Роша и Ханни. Каррере некем было усилить игру и некогда было давать лидерам отдых. Так Массимо получил уставший — и физически, и психологически — коллектив», — ищет виноватых автор Sport24.ru Максим Алланазаров.

От кризиса к кризису

«Этот сезон "Спартак" закольцевал – от одного кризиса красно-белые пришли к другому. В футболе существует миф о так называемом "прогнозируемом спаде", когда якобы тренеры выстраивают подготовку команду на сборах так, чтобы футболисты просели во время самой простой части сезона. Конечно, это ерунда. Но если кто-то намеренно спрогнозировал спад у "Спартака" в конце апреля, то сделал это зря. В начале сезона-2010/11 "Барселона" дома проиграла аутсайдеру "Эркулесу", после чего Дани Алвес сказал очевидные, но правильные слова: "Не имеет значения, как ты начинаешь сезон, важно – как заканчиваешь". В итоге "Барса" выиграла и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов.

"Спартаку" до сине-гранатовых далеко, но даже в его статусе нельзя проигрывать три матча подряд заведомо более слабым соперникам. Тем более в двух домашних матчах. Тем более в разгар гонки за двумя титулами. У красно-белых необычайно легкий календарь на финише, топ-команд в нем нет аж с 21-го тура. Но "Спартак" даже в такой ситуации умудрился оконфузиться. Да еще и сделал это дважды подряд перед своими болельщиками.

Год назад фанаты "Спартака" восхищались своей командой. Она добивалась результата даже в тех матчах, в которых не заслуживала. Если верить продвинутой статистике "ожидаемых голов", "Спартак" в прошлом сезоне забил намного больше, чем должен был. Поэтому можно было говорить о том, что красно-белым повезло. Сейчас все наоборот: "Спартак" проигрывает там, где должен побеждать. И делает это в ситуациях, когда проигрывать нельзя никак.

Проще говоря, "Спартак" вернулся», — ставит диагноз автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

Каррера теряет команду

«Да, болельщики ещё могут найти виновного в Комбарове или вспомнить о Реброве. Но после "Ахмата" как никогда нужно сойти с лёгкого пути и углубиться в проблемы, о которых мы пишем с начала сезона.

Вопросы были поставлены давно. Почему эпидемия травм совпала с изменениями в тренерском штабе? Почему никто из приобретённых игроков, не выглядит сильнее нынешних или проданных? Не влияет ли расширение обоймы не самыми сильными и мотивированными футболистами на ситуацию в команде? Сработали ли новые тактические ходы? Все ли в клубе вообще доверяют тренеру и друг другу?

Каррера – интересный, яркий мужик, но он уже не выглядит волшебником, который "решает". Ведь три поражения в решающих матчах с разным составом, разной тактикой и с не самими сильными соперниками – это знак менеджера, который теряет команду.

Для человека с его опытом работы это нормально. Есть надежда, что в "Спартаке" это тоже понимают и не будут принимать поспешных решений. Ведь вина руководства в неудачах ничуть не меньше», отвлекает внимание от Дениса Глушакова колумнист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Затяжной провал «Спартака»

«Ясно одно: Массимо Каррера со своим штабом в очередной раз напортачил. Явил вопиющий тренерский непрофессионализм. Собственно, мало кто решался аттестовать итальянца как состоявшегося крепкого профи. Но по меньшей мере жила надежда, что по ходу работы он необходимых знаний и умений доберет.

Однако качнулось в другую сторону. В самый глубокий провал за то время, что Каррера в "Спартаке". Потому что – затяжной. И потому, что с каждым, повторюсь, таймом команда выглядит все мертвее.

И произошло это на ключевом отрезке сезона. Когда все карты шли в руки. И Кубок туда, в спартаковские руки, прямо-таки сам просился. И золото чемпионата, оказывается, тоже было на расстоянии требовательно простертой к нему руки.

Проведя пару дополнительных матчей, кубковых, "Спартак" взял да и резко испустил дух. Притом что Каррера располагает, подчеркну, практически двумя дееспособными составами.

И теперь красно-белые пропускают в лигочемпионскую зону "Зенит", который со своей стороны не выказывает никаких оснований на то, чтобы в этой желанной зоне оказаться.

Не представляю, как после такого можно Карреру всего лишь пожурить. Похлопать по плечу, приговаривая: "Мы верим, что ты научишься и все исправишь". Уже не научится», — радуется очередному фиаско итальянского тренера обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев.