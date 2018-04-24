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    Кафельников призвал фанатов бойкотировать домашние матчи «Спартака»

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    Евгений Кафельников
    На фото:Евгений Кафельников
    Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников призвал болельщиков «Спартака» бойкотировать оставшиеся домашние матчи команды в сезоне.

    «Как же мне хочется, чтобы болельщики устроили бойкот последних двух домашних матчей, за последние три игры! Я даже свои шесть абонементов никому отдавать не стану. Почувствовали бы они то, что мы на себе испытали за 10 дней», — написал Кафельников в Twitter.

    Напомним, в двух предыдущих турах РФПЛ «Спартак» проиграл «Уралу» и «Ахмату». Кроме того, «красно-белые» не сумели пробиться в финал Кубка России, уступив «Тосно».

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