Кафельников призвал фанатов бойкотировать домашние матчи «Спартака»

Экс-первая ракетка мирапризвал болельщиковбойкотировать оставшиеся домашние матчи команды в сезоне.

«Как же мне хочется, чтобы болельщики устроили бойкот последних двух домашних матчей, за последние три игры! Я даже свои шесть абонементов никому отдавать не стану. Почувствовали бы они то, что мы на себе испытали за 10 дней», — написал Кафельников в Twitter.

Напомним, в двух предыдущих турах РФПЛ «Спартак» проиграл «Уралу» и «Ахмату». Кроме того, «красно-белые» не сумели пробиться в финал Кубка России, уступив «Тосно».

Кавазашвили: Стыдно за игру «Спартака»

В 29-м туре «Спартак» на своем поле примет «Динамо», а в 30-м — «Ростов».