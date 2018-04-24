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    Кавазашвили: Стыдно за игру «Спартака»

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    Анзор Кавазашвили
    На фото:Анзор Кавазашвили
    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал команду за игру в последних матчах и поражения от «Урала» (1:2), «Тосно» (1:1, 4:5 — пенальти) и «Ахмата» (1:3).

    «Думаю, говорить об отставке тренера, который принес долгожданное чемпионство, по крайней мере неэтично. К тому же команда пока еще идет в лидерах. Нужно войти в сердце "Спартака" и задать вопросы там.

    Нужно задавать вопросы совету директоров. Хватит молчать, пора и им начать говорить. Только они знают причину кризиса. Как мы ее можем назвать, когда мы смотрим только игры?

    Если говорить о моих личных впечатлениях, то мне стыдно из-за рваной игры команды. Почему такие разрывы в линиях? Почему пешком ходит Глушаков? Почему Самедов так сдал? Почему такие провалы в центральной зоне обороны? У меня одни почему, но ответ может дать только руководство.

    А Кубок России? Мне стыдно, что в финале этого турнира не будет топ-клуба. Я не умаляю заслуг "Авангард" и "Тосно", но мне стыдно, что я дожил до этого момента», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что «Спартака» после 27 игр с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.

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