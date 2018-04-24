Совет директоров «Спартака» поддержал Карреру

Совет директоровподдерживает главного тренера команды

Об этом сообщил вице-президент «красно-белых» Наиль Измайлов, слова которого приводит пресс-служба московского клуба.

«И хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача – попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент так же важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру. А отношение это прежде всего выразится вашей непосредственной поддержкой "Спартака" в трех оставшихся матчах – будь то домашние или гостевой – с трибун стадионов.

Это не только мое личное мнение. Это мнение совета директоров "Спартака", который поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу.

Да, сейчас как никогда актуален девиз многочисленных спартаковских болельщиков: "Один за всех и все за одного"! Только при этом условии мы завершим сезон на мажорной ноте», — сказал Измайлов.

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