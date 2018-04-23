Тотти: Игра Салаха в какой-то степени стала сюрпризом

Директорпрокомментировал предстоящую встречу с, а также поделился мнением об игре

Слова легенды римского клуба приводит Football Italia.

«Когда я слышу название "Ливерпуль", я думаю об уважении – это большой клуб, большая команда, великолепная поддержка болельщиков и модель для подражания. В этом сезоне я смотрел несколько их матчей, особенно по той причине, что за них теперь играет Салах. После жеребьевки я просматривал их матчи в Лиге чемпионов и думаю, для обеих команд это будет непростое противостояние» — сказал Тотти.

«В какой-то степени для меня стала сюрпризом настолько хорошая игра Салаха в нынешнем сезоне. Но, с другой стороны, учитывая уровень их состава и тренера – Юргена Клоппа, одного из лучших тренеров в мире, по моему мнению, – это не так удивительно», — отметил директор «Ромы».

Клопп: У обеих команд есть шанс выйти в финал

Напомним, «Ливерпуль» и «Рома» проведут первый матч 1/2 финала ЛЧ 24 апреля.