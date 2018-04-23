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    Клопп: У обеих команд есть шанс выйти в финал

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    Юрген Клопп
    На фото:Юрген Клопп
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящую встречу с «Ромой» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Слова Клоппа приводит официальный сайт УЕФА.

    «Обе команды заслужили играть в полуфинале. Мне пришлось обойти "Манчестер Сити", а "Рома", как мне кто-то сказал, обыграла "Барселону". Я не думал, что это возможно, однако с "Сити" мы добились примерного того же», — отметил Клопп.

    «У обеих команд есть шанс выйти в финал, и это все, что мне нужно. Это возможно, а потому надо сделать все, чтобы достичь этого. Для "Ромы" полуфинал — особенное достижение, как и для нас. Это значит, что мы не привыкли пробиваться так далеко, но это даже хорошо. Ажиотаж будет что надо, и надеюсь, вы увидите это на поле», — также сказал немецкий специалист.

    «Я был удивлен, что "Рома" сумела отыграться после первого матча с "Барселоной", но мне понравилось то, что они сделали. В последней игре они сделали семь или восемь перестановок и все равно одержали комфортную победу. У них множество вариантов», — добавил тренер «Ливерпуля».

    Напомним, матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится 24 апреля.

    Во избежание страданий ставим на тотал попаданий«Ливерпуль» — «Рома». Прогноз и ставки на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 24 апреля
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