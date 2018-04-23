Главный тренерпрокомментировал предстоящую встречу св 1/2 финала Лиги чемпионов.

Слова Клоппа приводит официальный сайт УЕФА.

«Обе команды заслужили играть в полуфинале. Мне пришлось обойти "Манчестер Сити", а "Рома", как мне кто-то сказал, обыграла "Барселону". Я не думал, что это возможно, однако с "Сити" мы добились примерного того же», — отметил Клопп.

«У обеих команд есть шанс выйти в финал, и это все, что мне нужно. Это возможно, а потому надо сделать все, чтобы достичь этого. Для "Ромы" полуфинал — особенное достижение, как и для нас. Это значит, что мы не привыкли пробиваться так далеко, но это даже хорошо. Ажиотаж будет что надо, и надеюсь, вы увидите это на поле», — также сказал немецкий специалист.

«Я был удивлен, что "Рома" сумела отыграться после первого матча с "Барселоной", но мне понравилось то, что они сделали. В последней игре они сделали семь или восемь перестановок и все равно одержали комфортную победу. У них множество вариантов», — добавил тренер «Ливерпуля».

Напомним, матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится 24 апреля.