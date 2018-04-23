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    Ледяхов: Будем откровенны, «Спартак» ничем не удивил

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    Игорь Ледяхов
    На фото:Игорь Ледяхов
    Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов подчеркнул, что его команда выполнила задачу на игру 27-го тура чемпионата России против «Спартака»​ (3:1).

    «Пытались играть на контратаках, все правильно. Хотели действовать организованно в обороне и по возможности выходить в быстрые атаки. Думаю, у нас это получилось сегодня.

    Чувства вины перед "Спартаком" не испытываю. Сегодня я работаю в "Ахмате", и меня интересуют только выступления своей команды. Нам нужны очки, слишком шаткое положение в таблице. Выходили как на последний бой. Получилось так, что выиграли. С этим я и поздравляю ребят.

    Будем откровенны: "Спартак" ничем не удивил. Мы знали, как он играет. Знали, что крайние защитники у "Спартака" высокого поднимаются, за их спиной появляется свободное пространство, которое можно использовать. Плюс очень грамотно сыграла наша средняя линия, и думаю, что результат закономерен», — приводит слова Ледяхова «Спорт-Экспресс».

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