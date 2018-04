Мората извинился за свою реакцию на замену

Нападающий «Челси»подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (2:1).

«Три важных очка для нас. Сегодняшний матч — лучший способ подготовиться к воскресной игре.

Хочу извиниться за свою реакцию, когда меня отправили на скамейку запасных. Когда я терплю неудачу, то очень злюсь на себя», — написал Мората на своей странице в Twitter.

«Челси» после 33 матчей занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 60 очков.

Three important points for us. The best way to get ready for Sunday’s game was winning today. I want to apologize for my reaction when I was sent to the bench, when I fail I get really angry with myself. pic.twitter.com/Vxg4eC7X3Q