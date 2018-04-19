Даудов: Результат в матче с «Локомотивом» принесла дисциплина

Президент «Ахмата»прокомментировал ничью с «Локомотивом» (0:0) в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России.

«Футбольные аналитики и спортивные журналисты прогнозировали победу лидера чемпионата, который играл на своей арене и стремится завоевать золотые медали. Наши футболисты были иного мнения. Они показали командный дух, бились за каждый мяч. Игровая дисциплина и самоотверженность позволили ребятам провести достойный матч с лидером сезона.

Ничья в такой игре — хороший результат. Благодарю команду за проявленный характер и желаю удачи в оставшихся матчах чемпионата», — заявил Даудов, слова которого приводятся на официальном сайте «Ахмата».

«Ахмат» после 26 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.