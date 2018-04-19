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    Даудов: Результат в матче с «Локомотивом» принесла дисциплина

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    Магомед Даудов
    На фото:Магомед Даудов
    Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал ничью с «Локомотивом» (0:0) в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России.

    «Футбольные аналитики и спортивные журналисты прогнозировали победу лидера чемпионата, который играл на своей арене и стремится завоевать золотые медали. Наши футболисты были иного мнения. Они показали командный дух, бились за каждый мяч. Игровая дисциплина и самоотверженность позволили ребятам провести достойный матч с лидером сезона.

    Ничья в такой игре — хороший результат. Благодарю команду за проявленный характер и желаю удачи в оставшихся матчах чемпионата», — заявил Даудов, слова которого приводятся на официальном сайте «Ахмата».

    «Ахмат» после 26 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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