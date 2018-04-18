Левников: Комиссия будет работать в соответствии с правилами игры

Новый глава контрольно-квалификационной комиссии (ККК), который одновременно входит в судейский комитет УЕФА, прокомментировал свое назначение.

«Комиссия будет работать в соответствии с правилами игры и рекомендациями судейских комитетов ФИФА, УЕФА и РФС.

А я как руководитель комиссии буду четко следить за тем, чтобы все эти документы соблюдались и выполнялись», — приводит слова Левникова «Спорт-Экспресс».

Сегодня в российском футболе полностью заменено руководство судейско-инспекторским корпусом.

Исполнять обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) будет Александр Егоров. Он заменит Андрея Будогосского.

Судейский комитет РФС вместо Андрея Бутенко возглавит Валентин Иванов. Главой контрольно-квалификационной комиссии (ККК) вместо Юрия Баскакова назначен Николай Левников.

Как известно, ККК рассматривает спорные эпизоды, связанные с судейством матчей чемпионата, первенства и Кубка России. Ее решения влияют на итоговые оценки арбитров.

А оценки, в свою очередь, влияют на окончательные размеры гонораров судей за качество их работы.