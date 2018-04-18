FA и АПЛ договорились о введении зимнего перерыва с сезона-2019/20

Это будет первый сезон в Англии по новому телевизионному контракту.
С идеей перерыва, который существует в других ведущих европейских лигах — Германии, Франции, Италии и Испании — выступило руководство высшего английского дивизиона.
Зимний перерыв будет запланирован на январь и начало февраля. Таким образом, традиция играть на Рождество не будет отменена, так как за ее сохранение выступили болельщики и телевизионные компании.
При этом издание отмечает, что не все клубы будут отдыхать одновременно. Планируется, что каждая команда получит минимум по 13 дней отдыха, но эти периоды могут сдвигаться.