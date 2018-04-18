Экс-вратарь сборной Бразилии решил завершить карьеру

Вратарь «Фламенго»заявил, что матч второго тура бразильской Серии А с «Америкой Минейро» станет для него прощальным.

«У меня была невероятная карьера. Она была похожа на сон. Я даже представить себе не мог, что смогу добиться таких результатов.

В составе "Фламенго" я делал первые шаги, стал здесь мужчиной, затем много лет играл в Европе. Хочу поблагодарить всех за поддержку.

Я могу остаться в футболе, но еще не решил, в какой именно роли», — приводит слова Сезара La Gazzetta dello Sport.

Большую часть своей карьеры бразилец провел в «Интере», вместе с которым четырежды становился чемпионом Италии и выигрывал Лигу чемпионов. За сборную Бразилии он отыграл 87 матчей.