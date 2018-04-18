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    Экс-вратарь сборной Бразилии решил завершить карьеру

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    Жулио Сезар
    На фото:Жулио Сезар
    Вратарь «Фламенго» Жулио Сезар заявил, что матч второго тура бразильской Серии А с «Америкой Минейро» станет для него прощальным.

    «У меня была невероятная карьера. Она была похожа на сон. Я даже представить себе не мог, что смогу добиться таких результатов.

    В составе "Фламенго" я делал первые шаги, стал здесь мужчиной, затем много лет играл в Европе. Хочу поблагодарить всех за поддержку.

    Я могу остаться в футболе, но еще не решил, в какой именно роли», — приводит слова Сезара La Gazzetta dello Sport.

    Большую часть своей карьеры бразилец провел в «Интере», вместе с которым четырежды становился чемпионом Италии и выигрывал Лигу чемпионов. За сборную Бразилии он отыграл 87 матчей.

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