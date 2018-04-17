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    Егоров: Нужно сделать все, чтобы завершить сезон с минимальными промашками

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    Александр Егоров
    На фото:Александр Егоров
    Новый исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров прокомментировал изменения в ведомстве.

    Напомним, что Егоров сменил на этом посту Андрея Будогосского после скандала, связанного с ошибочно показанной Федору Смолову желтой карточкой.

    Нападающий «Краснодара» получил четвертую желтую карточку в поединке с тульским «Арсеналом» (3:0), что означает, в соответствии с регламентом, пропуск следующего матча 27 тура против ЦСКА.

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    При этом глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский уже признал, что арбитр Артем Чистяков не должен был наказывать Смолова за симуляцию.

    «Достаточно неожиданная новость. Значит она для меня очень много. Новый вызов. Новый этап в работе. Огромная ответственность. Большое доверие.

    Я знаю, что и как делать. Но, конечно, сильно взволнован. Присутствует такой легкий спортивный мандраж. Такое знаковое событие!

    Да еще перед заключительной частью сезона, когда цена судейской ошибки очень высока. И нужно сделать все, чтобы завершить сезон с минимальными промашками.

    И чтобы решения арбитров не повлияли на распределение мест в турнирной таблице. Уверен, что оставшуюся часть сезона доработаем своей командой, которая у нас есть.

    Все знают, что и как делать. Рубить с плеча и поддаваться эмоциям – самое последнее дело! Эмоции вообще мешают правильно думать.

    Я исполняю обязанности главы департамента. Доработаем сезон – и дальше будем решать. Продлят мои полномочия – тогда и будем о чем-то думать в плане кадровых изменений.

    Я и так сейчас занимаюсь любимым делом – судейством, только в другой роли. Раньше я отвечал только за себя. А сейчас ответственность совсем другая – отвечаю за всех арбитров, за весь результат.

    Понимаю меру ответственности. И уверен, что все будет хорошо!», — приводит слова Егорова «Спорт-экспресс».

    Судейский комитет РФС вместо Андрея Бутенко возглавит Валентин Иванов. Главой контрольно-квалификационной комиссии вместо Юрия Баскакова назначен Николай Левников.

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