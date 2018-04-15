Карпин: «Ростов» сыграл далеко не идеально

Главный тренер «Ростова»высказал мнение о матче 26-го тура чемпионата России против(2:0).

«Разноса в перерыве не было. Первый тайм не был идеальным, но и не был плохим. Моменты кое-какие создавались, могли сделать больше. В перерыве поговорили с командой, и во втором тайме стало лучше.

Раз забили, значит, все компоненты игры сработали. Мы довольны. Хотя, не говоря про голы, опасных моментов должны были создавать больше.

Помимо своего стандарта, должны была быть еще и подача. Сегодня подача пошла туда, куда надо было. Вот и результат.

"Ростов" сыграл не идеально. Многие вещи были не так. Мы специально отдали территорию, чтобы было пространство, чтобы проводить контратаки.

Мы и так их проводили, но сегодня можно было сделать еще пять-шесть хороших контратак.

Мы играли тремя опорными полузащитниками: Гацкан, Калачев и Юсупов. Калачев не играл крайнего, так называемого бровочника, он играл в центре поля, поэтому оказывался там всегда в любой части матча», — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Карпин.

«Ростов» поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 30 очков. «СКА-Хабаровск» по-прежнему замыкает таблицу, имея в активе 13 очков.