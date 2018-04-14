«Челси» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

Лондонцы сумели вырвать три очка в концовке поединка, уступая до 70-й минуте со счетом 0:2. В составе хозяев поля точными ударами отличились Душан Тадич и Ян Беднарек.
В концовке «Челси» удалось переломить ход матча и забить сразу три гола. Оливье Жиру оформил дубль, а еще один гол на счету Эдена Азара.
«Саутгемптон» уже четыре матча подряд пропускает по три мяча, команда находится в зоне вылета (28 очков). «Челси» занимает пятую строчку, набрав 60 очков.
Чемпионат Англии. 34-й тур
«Саутгемптон» — «Челси» — 2:3 (1:0)
Голы: Тадич, 21, Беднарек, 60 — Жиру, 70, 78, Азар, 75«Саутгемптон»: Маккарти, Соареш, Беднарек (Габбьядини, 90), Бертран, Худт, Уорд-Проуз (Остин, 79), Ромеу, Тадич (Симс, 83), Хейбьерг, Йосида, Лонг.«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта, Виллиан, Фабрегас, Азар (Мозес, 86), Канте, Дзаппакоста (Педро, 61), Мората (Жиру, 61).Предупреждения: Хейбьерг (42), Уорд-Проуз (44), Азар (64), Бертран (65), Ромеу (78), Лонг (81), Виллиан (82), Кэйхилл (90).