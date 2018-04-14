«Челси» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» принимал «Челси».

Лондонцы сумели вырвать три очка в концовке поединка, уступая до 70-й минуте со счетом 0:2. В составе хозяев поля точными ударами отличились Душан Тадич и Ян Беднарек.

В концовке «Челси» удалось переломить ход матча и забить сразу три гола. Оливье Жиру оформил дубль, а еще один гол на счету Эдена Азара.

«Саутгемптон» уже четыре матча подряд пропускает по три мяча, команда находится в зоне вылета (28 очков). «Челси» занимает пятую строчку, набрав 60 очков.

