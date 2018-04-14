Бердыев: Есть удовлетворение от игры

Главный тренеростался доволен действиями игроков в поединке против(3:0) в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Звезда», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, а голы на свой счет записали Кристиан Нобоа и Сердар Азмун (дубль).

«Есть удовлетворение от игры. За исключением первых 15-20 минут второго тайма. В целом сыграли неплохо. Что объяснял Нобоа по ходу матча? "Амкар" менял системы игры, поэтому и мы тоже, соответственно, перестраивались», — цитирует Бердыева пресс-служба казанского клуба.

После этой победы «Рубин» разместился на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, набрав 34 очка, а «Амкар» — 12-й (28 очков).