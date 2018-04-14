Дубль Азмуна помог «Рубину» разгромить «Амкар»

Казанскийодержал крупную победу над пермскимв выездном матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Звезда», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Гости вышли вперед на 24-й минуте, когда Кристиан Нобоа со «стандарта» выполнил подачу на дальнюю штангу, Сердар Азмун оторвался от защитников и головой отправил мяч в ворота.

За шесть минут до конца первого тайма иранец оформил дубль. В этот раз Нобоа из центра поля выполнил передачу в центр штрафной площади, а Азмун в касание отправил мяч в ворота.

Победную точку на 77-й минуте поставил Олег Кузьмин, который нанес результативный удар после передачи Ивелина Попова.

В турнирной таблице «Рубин» занимает восьмое место (34 очка), а «Амкар» — 12-е (28 очков).