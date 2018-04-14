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    Дубль Азмуна помог «Рубину» разгромить «Амкар»

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    Сердар Азмун
    На фото:Сердар Азмун
    Казанский «Рубин» одержал крупную победу над пермским «Амкаром» в выездном матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Звезда», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

    Гости вышли вперед на 24-й минуте, когда Кристиан Нобоа со «стандарта» выполнил подачу на дальнюю штангу, Сердар Азмун оторвался от защитников и головой отправил мяч в ворота.

    За шесть минут до конца первого тайма иранец оформил дубль. В этот раз Нобоа из центра поля выполнил передачу в центр штрафной площади, а Азмун в касание отправил мяч в ворота.

    Победную точку на 77-й минуте поставил Олег Кузьмин, который нанес результативный удар после передачи Ивелина Попова.

    В турнирной таблице «Рубин» занимает восьмое место (34 очка), а «Амкар» — 12-е (28 очков).

    Чемпионат России. 26-й тур
    «Амкар» — «Рубин» — 0:3 (0:2)
    Голы: 0:1 – 24 Азмун, 0:2 – 39 Азмун, 0:3 – 77 Кузьмин.«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Конде, Идову, Рязанцев (Белоруков, 46), Огуде, Комолов, Гащенков (Мельников, 36), Эззатоллахи (Бодул, 59), Оланаре.«Рубин»: Джанаев, Навас, Гранат (Камболов, 90+1), Кудряшов, Сорокин, Попов, Подберезкин (Жемалетдинов, 88), Коновалов, Нобоа, Кузьмин, Азмун.Предупреждения: Огуде (24), Азмун (45), Сорокин (56).
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