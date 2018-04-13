Буффону грозит дисквалификация в чемпионате Италии

Голкиперу «Ювентуса»грозит дисквалификация в чемпионате Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

Причиной может стать поведение 40-летнего футболиста в матче Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).

В концовке встречи Буффон получил красную карточку, когда начал спорить с судьей по поводу назначенного в его ворота пенальти.

Применение санкций в отношении футболиста будет зависеть от того, внес ли главный арбитр встречи с «Реалом» Майкл Оливер факт неподобающего поведения Буффона в протокол матча.

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Также голкипера могут наказать, если контрольный, этический и дисциплинарный комитеты УЕФА рассмотрят высказывания игрока после матча.

Напомним, что по завершении текущего сезона Буффон планирует завершить игровую карьеру.