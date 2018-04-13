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    Буффону грозит дисквалификация в чемпионате Италии

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    Джанлуиджи Буффон
    На фото:Джанлуиджи Буффон
    Голкиперу «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону грозит дисквалификация в чемпионате Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

    Причиной может стать поведение 40-летнего футболиста в матче Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).

    В концовке встречи Буффон получил красную карточку, когда начал спорить с судьей по поводу назначенного в его ворота пенальти.

    Применение санкций в отношении футболиста будет зависеть от того, внес ли главный арбитр встречи с «Реалом» Майкл Оливер факт неподобающего поведения Буффона в протокол матча.

    Буффон: У Оливера в груди не сердце, а мусорный бак

    Также голкипера могут наказать, если контрольный, этический и дисциплинарный комитеты УЕФА рассмотрят высказывания игрока после матча.

    Напомним, что по завершении текущего сезона Буффон планирует завершить игровую карьеру.

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