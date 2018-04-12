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    «Ред Булл» — «Лацио»: онлайн-трансляция начнется в 22:05

    Ред Булл — Лацио (12.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лацио
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    •  Ред Булл — Лацио22:05
    В 22:05 в матче четвертьфинала Лиги Европы начнётся матч «Ред Булл» — «Лацио».

    Последний матч между собой: «Лацио» — «Ред Булл» 4:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ред Булл» — «Лацио». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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