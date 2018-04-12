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    ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Счет в матче был открыт на 39-й минуте. «Армейцы» провели атаку левым флангом. Кучаев навесил в штрафную, Набабкин выиграл борьбу в воздухе и пробил головой в нижний угол — Чех среагировал. Федор Чалов первым успел на отскок и добил мяч в ворота.

    На 50-й минуте ЦСКА удвоил счет. Головин мощно пробил метров с 30 — Чех отбил мяч на набежавшего Кирилла Набабкина, который вколотил снаряд в ворота.

    На 75-й минуте лондонцы отквитали один мяч. Дэнни Уэлбек на рывке ушёл от Набабкина, сыграл в центр на Эль-Ненни, получил обратную передачу от партнёра, вышел один на один и пробил мимо Акинфеева.

    На второй компенсированной минуте гости отыгрались — отличился Аарон Рэмси. Эль-Ненни сделал передачу вперёд, Рэмси убежал один на один и аккуратно перебросил Акинфеева.

    Напомним, что в первом матче лондонцы победили со счетом 4:1 и по сумме двух встреч вышли в полуфинал турнира.

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