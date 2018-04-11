Каряка решил покинуть «Амкар»

Тренерпринял решение покинуть пермский клуб.

Как сообщает официальный сайт «Амкара», специалист покидает команду по собственному желанию.

«Конечно, жаль, что мы вместе не доработаем этот тяжелейший сезон, но такова жизнь. И в тренировочном процессе, и в жизни команды Андрей играл огромную роль – его знания и готовность показать любой технический прием, неизменно позитивный настрой и склонность к анализу были несомненным капиталом "Амкара". Но он сам обратился в клуб с просьбой его отпустить, и мы с уважением отнеслись к его решению», — сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

Напомним, Каряка входил в тренерский штаб «Амкара» с зимы 2015 года