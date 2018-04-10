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    Зидан: В еврокубках «Реал» всегда прибавляет

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    Зинедин Зидан
    На фото:Зинедин Зидан
    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, чего ждет от матча с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    В первом матче «Реал» победил в Турине со счетом 3:0.

    «Результат первого матча не оказывает на нас никакого влияния. Сейчас будет другая встреча, а что было, то было.

    Мы добились хорошего результата, но это только половина пути. Завтра нам играть второй тайм, и нам надо провести еще один хороший матч.

    Я думаю только о завтрашнем дне и своей команде, а не о потенциальных оппонентах по полуфиналу.

    В этом году нам не хватало стабильности, что всегда сказывается в матчах чемпионата. В первую очередь, на результативности.

    У нас были сложные времена, но сейчас мы чувствуем себя куда лучше во всем, хоть мне и сложно объяснить почему. Люблю побеждать в чемпионате Испании.

    Это самое важное по ходу сезона, и игроки тоже жаждут победы. В еврокубках наш клуб прибавляет, но я не знаю, почему мы всегда успешно выступаем в Лиге чемпионов, а в чемпионате Испании — не всегда.

    Не считаю, что итальянская лига слабая, но у нас здесь в Испании очень сильный чемпионат — самый лучший. Любая команда может дать тебе бой.

    У нас в этом сезоне один финал, и он завтра. А там уже посмотрим, сколько еще финалов выпадет на нашу долю. Нельзя забывать и о чемпионате Испании.

    Мы хотим финишировать как можно выше. Завтра нам предстоит финал в Лиге чемпионов. Надо просто двигаться к цели шаг за шагом.

    То, чего Джанлуиджи Буффон добился как игрок и как личность, потрясает. Я не думаю о том, чтобы выбить его из борьбы и станет ли это его последним матчем в Европе, но он фантастический футболист. Просто блестящий.

    Карим Бензема таков же как всегда. Может, ему в последнее время чуть не везет, но никто не стремится забивать, больше чем он.

    Он хорошо тренируется, с психологией все в порядке, и он делает все возможное. Надеюсь, он будет забивать больше, но он и так нам сильно помогает.

    Мы провели хорошую тренировку. Вальехо выглядел хорошо и не был травмирован, что хорошая новость. Впрочем, завтра увидите, кто именно выйдет в линии обороны.

    Не могу представить себе "Реал" без Криштиану. Люди всегда будут помнить его в этом клубе, включая меня.

    Он у нас есть, и надо получать удовольствие пока это так. Здорово, что он в нашем составе», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Кто на самом деле «попал»?«Реал Мадрид» — «Ювентус». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 Лиги чемпионов 11 апреля
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