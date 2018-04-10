Зидан: В еврокубках «Реал» всегда прибавляет

Главный тренер «Реала»рассказал, чего ждет от матча св 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче «Реал» победил в Турине со счетом 3:0.

«Результат первого матча не оказывает на нас никакого влияния. Сейчас будет другая встреча, а что было, то было.

Мы добились хорошего результата, но это только половина пути. Завтра нам играть второй тайм, и нам надо провести еще один хороший матч.

Я думаю только о завтрашнем дне и своей команде, а не о потенциальных оппонентах по полуфиналу.

В этом году нам не хватало стабильности, что всегда сказывается в матчах чемпионата. В первую очередь, на результативности.

У нас были сложные времена, но сейчас мы чувствуем себя куда лучше во всем, хоть мне и сложно объяснить почему. Люблю побеждать в чемпионате Испании.

Это самое важное по ходу сезона, и игроки тоже жаждут победы. В еврокубках наш клуб прибавляет, но я не знаю, почему мы всегда успешно выступаем в Лиге чемпионов, а в чемпионате Испании — не всегда.

Не считаю, что итальянская лига слабая, но у нас здесь в Испании очень сильный чемпионат — самый лучший. Любая команда может дать тебе бой.

У нас в этом сезоне один финал, и он завтра. А там уже посмотрим, сколько еще финалов выпадет на нашу долю. Нельзя забывать и о чемпионате Испании.

Мы хотим финишировать как можно выше. Завтра нам предстоит финал в Лиге чемпионов. Надо просто двигаться к цели шаг за шагом.

То, чего Джанлуиджи Буффон добился как игрок и как личность, потрясает. Я не думаю о том, чтобы выбить его из борьбы и станет ли это его последним матчем в Европе, но он фантастический футболист. Просто блестящий.

Карим Бензема таков же как всегда. Может, ему в последнее время чуть не везет, но никто не стремится забивать, больше чем он.

Он хорошо тренируется, с психологией все в порядке, и он делает все возможное. Надеюсь, он будет забивать больше, но он и так нам сильно помогает.

Мы провели хорошую тренировку. Вальехо выглядел хорошо и не был травмирован, что хорошая новость. Впрочем, завтра увидите, кто именно выйдет в линии обороны.

Не могу представить себе "Реал" без Криштиану. Люди всегда будут помнить его в этом клубе, включая меня.

Он у нас есть, и надо получать удовольствие пока это так. Здорово, что он в нашем составе», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.