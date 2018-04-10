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    Наингголан: Мы надеемся совершить подвиг в матче с «Барселоной»

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    Раджа Наингголан
    На фото:Раджа Наингголан
    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан высказал мнение о противостоянии с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Напомним, что в первом матче римляне проиграли на «Камп Ноу» со счетом 1:4.

    «Матч в Барселоне был неплохим, и я считаю, что нам немного не повезло. Но играли мы достойно. Теперь нужно прыгнуть выше головы. Надеюсь, получится хороший матч. Мы надеемся совершить подвиг.

    У нас были шансы забить еще в первом матче с "Барселоной", мы создали много моментов в дуэли с "Фиорентиной". Но считаются лишь те из них, которые вы смогли воплотить в голы.

    Тренер уже говорил, что нам нужно прибавить в реализации, да мы и сами это понимаем. Надо выйти на поле с верой в себя и доказать, что и команде вроде "Барселоны" мы можем до предела осложнить жизнь», — приводит слова пресс-служба УЕФА.

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