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    Гвардиола: Против «Ливерпуля» надо показать идеальную игру

    Лига чемпионов Манчестер Сити
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    Пеп Гвардиола
    На фото:Пеп Гвардиола
    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    Первая встреча команд на поле «красных» завершилась победой хозяев со счетом 3:0, однако Гвардиола все равно верит в шансы на итоговый успех.

    «Конечно, чтобы пройти дальше, надо показать идеальную игру, создавать моменты и реализовывать их по максимуму. Все должно сложиться в нашу пользу. Но у нас есть 90 минут, в футболе может случиться абсолютно все. Мы попытаемся добиться успеха и посмотрим, чем все обернется», — цитирует испанского тренера пресс-служба «Сити».

    «Надо забить первый гол, затем второй. В таком случае у нас появится необходимый импульс. Нельзя сдаваться и отказываться от своей цели. Создавать момент за моментом — только таким может быть ключ к успеху».

    Ответный матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» состоится 10 апреля на стадионе «Этихад».

    «Ливерпуль» не будет защищаться«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля
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