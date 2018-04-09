Гвардиола: Против «Ливерпуля» надо показать идеальную игру

Главный тренерподелился мыслями в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против

Первая встреча команд на поле «красных» завершилась победой хозяев со счетом 3:0, однако Гвардиола все равно верит в шансы на итоговый успех.

«Конечно, чтобы пройти дальше, надо показать идеальную игру, создавать моменты и реализовывать их по максимуму. Все должно сложиться в нашу пользу. Но у нас есть 90 минут, в футболе может случиться абсолютно все. Мы попытаемся добиться успеха и посмотрим, чем все обернется», — цитирует испанского тренера пресс-служба «Сити».

«Надо забить первый гол, затем второй. В таком случае у нас появится необходимый импульс. Нельзя сдаваться и отказываться от своей цели. Создавать момент за моментом — только таким может быть ключ к успеху».

Ответный матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» состоится 10 апреля на стадионе «Этихад».