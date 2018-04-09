Капелло объявил о завершении тренерской карьеры

Легендарный тренерпринял решение не возвращаться к тренерской деятельности и стать комментатором. При этом итальянская пресса прогнозировала назначение специалиста на должность наставника национальной сборной.

«Я получил опыт работы на уровне сборных в Англии и России, после чего у меня было желание поработать в Китае с "Цзянсу Сунин". Это было мое последнее место работы в качестве тренера. Я сделал все, что хотел, поэтому доволен своей карьерой. Теперь стану комментатором. В этой роли ты всегда остаешься победителем», — цитирует 71-летнего специалиста Rai Sport.

Фабио Капелло начал карьеру тренера в 1987 году. На его счету за 31 год работы 15 трофеев на клубном уровне, в том числе победа в Лиге чемпионов с «Миланом» в сезоне 1993/94. Также специалист тренировал «Реал», «Рому», «Ювентус» и китайский «Цзянсу Сунин», который покинул в конце марта.

На международном уровне итальянец вывел сборную Англии в 1/8 финала чемпионата мира-2010, а сборная России под руководством Капелло не смогла выйти из группы на чемпионате мира-2014.