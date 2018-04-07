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    «Рединг» — «Престон Норт Энд». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Рединг — Престон Норт Энд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.04.2018)

    Футбол Англии
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    •  Рединг — Престон Норт Энд17:00
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Рединг» — «Престон Норт Энд».

    Составы команд:

    «Рединг»: Вито Манноне, Кристофер Гантер, Liam Moore, T.Ilori, Omar Richards, John Swift, Соне Алуко, Modou Barrow, Леандро Бакуна, Liam Kelly, Йон Дади Бодварссон.

    «Престон Норт Энд»: Деклан Радд, G.Cunningham, Darnell Fisher, Бэн Дэвис, Paul Huntington, Ben Pearson, Alan Browne, Tom Barkhuizen, Callum Robinson, B.Bodin, Louis Moult.

    Предыдущий матч соперников: «Престон Норт Энд» — «Рединг» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Престон Норт Энд» со счетом 1:2.

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