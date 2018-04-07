«Рединг» — «Престон Норт Энд». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Рединг»: Вито Манноне, Кристофер Гантер, Liam Moore, T.Ilori, Omar Richards, John Swift, Соне Алуко, Modou Barrow, Леандро Бакуна, Liam Kelly, Йон Дади Бодварссон.
«Престон Норт Энд»: Деклан Радд, G.Cunningham, Darnell Fisher, Бэн Дэвис, Paul Huntington, Ben Pearson, Alan Browne, Tom Barkhuizen, Callum Robinson, B.Bodin, Louis Moult.
Предыдущий матч соперников: «Престон Норт Энд» — «Рединг» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Престон Норт Энд» со счетом 1:2.