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    «Кубань» — «Зенит-2»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Кубань — Зенит-2 (07.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Кубань — Зенит-218:00
    В 18:00 Россия. ФНЛ начнётся матч «Кубань» — «Зенит-2».

    Последний матч между собой: «Зенит-2» — «Кубань» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Кубань» — «Зенит-2». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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