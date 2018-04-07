ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Фернандеш – лучший игрок «Локомотива» в марте

    Локомотив РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Мануэл Фернандеш
    На фото:Мануэл Фернандеш
    На официальном сайте «Локомотива» завершилось голосование за лучшего игрока команды в марте.

    Победу с большим отрывом одержал полузащитник Мануэл Фернандеш, который набрал 3166 голосов — или 43,1 процента.

    В марте португалец провел пять матчей, забил два мяча и вышел на второе место по голам в истории среди легионеров, сравнявшись с Майконом.

    На втором месте Игорь Денисов, который набрал 1527 голосов или 20,8 процента. На третьем — Антон Миранчук — 1225 голосов или 16,6 процента.

    Четвертое место у Никиты Глушкова — 730 голосов или 9,9 процента. Пятое — у Мацея Рыбуса — 695 голосов или 9,4 процента.

    Тернистый путь к чемпионству«Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 8 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • РФПЛ. «Амкар» победил в Хабаровске, «Зенит» сыграет с «Краснодаром»
  • Обзор матчей 25-го тура российской Премьер-лиги
    •
  • Зашли в тупик. «Рубин» воюет со своим воспитанником
  • Казанский клуб хочет, чтобы Ильзат Ахметов не играл в футбол, а работал в отделе кадров
    •
  • 07/04
    • СМИ назвали Манчини главным претендентом на пост наставника сборной Италии
  • 07/04
    • Джикия рассчитывает сыграть на ЧМ-2018
  • 07/04
    • Голы Рязанцева и Костюкова принесли «Амкару» победу над «СКА-Хабаровском»
  • 07/04
    • Паредес слышал об интересе «Ювентуса» и «Реала»
  • 06/04
    • Защитник «Спартака» пропустит около двух недель из-за травмы
  • 06/04
    • «Галатасарай» хочет подписать Фарфана
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Дерби Манчестера и Ливерпуля
  • Прогнозы и ставки на футбол 7 апреля
  • 6,53
    •
  • Выйдет ли ЦСКА в финал Кубка Гагарина в шестом матче серии?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 апреля
  • 1,81
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Нагельсманн победит во Франкфурте
  • «Айнтрахт» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 8 апреля
    • 3,00Завтра в 19:00
  • 13:35
    • Евсеев заявил о наличии духа у его команды
  • 13:19
    • Передня доволен игрой подопечных в матче с «Амкаром»
  • 13:09
    • «Рубин» и «Ахмат» объявили стартовые составы
  • РФПЛ. «Амкар» победил в Хабаровске, «Зенит» сыграет с «Краснодаром»
  • Обзор матчей 25-го тура российской Премьер-лиги
    • 13:02
  • 12:57
    • «Томь» и «Тамбов» сыграли вничью
  • 12:56
    • Голы Рязанцева и Костюкова принесли «Амкару» победу над «СКА-Хабаровском»
  • 12:40
    • Бенитес может возглавить «Реал Сосьедад»
  • 12:25
    • «Манчестер Юнайтед» не продаст Погба «Манчестер Сити»
  • 12:14
    • Паредес слышал об интересе «Ювентуса» и «Реала»
  • 12:10
    • Бывший президент УЕФА может получить работу на телевидении
  • 11:55
    • «Енисей» победил во Владивостоке и сохранил лидерство в ФНЛ
  • 11:48
    • Президент «Атлетико» опроверг информацию о приобретении Дибалы
  • 11:41
    • Диарра останется в ПСЖ
  • 11:33
    • СМИ назвали Манчини главным претендентом на пост наставника сборной Италии
  • 11:25
    • Буффон записал видеообращение к Глушакову
  • 11:16
    • Гомеш намерен покинуть «Барселону»
  • 11:12
    • Непомнящий посоветовал Дзюбе больше говорить о футболе
  • Удержится ли «Спартак» вблизи «Локомотива»?
  • «Анжи» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 апреля
    • 1,90Завтра в 19:00
  • 10:18
    • «СКА-Хабаровск» и «Амкар» объявили стартовые составы
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус