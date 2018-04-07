Фернандеш – лучший игрок «Локомотива» в марте

На официальном сайте «Локомотива» завершилось голосование за лучшего игрока команды в марте.

Победу с большим отрывом одержал полузащитник Мануэл Фернандеш, который набрал 3166 голосов — или 43,1 процента.

В марте португалец провел пять матчей, забил два мяча и вышел на второе место по голам в истории среди легионеров, сравнявшись с Майконом.

На втором месте Игорь Денисов, который набрал 1527 голосов или 20,8 процента. На третьем — Антон Миранчук — 1225 голосов или 16,6 процента.

Четвертое место у Никиты Глушкова — 730 голосов или 9,9 процента. Пятое — у Мацея Рыбуса — 695 голосов или 9,4 процента.