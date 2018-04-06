Каррера хотел бы тренировать «Спартак» много лет

Главный тренер московского «Спартака»рассказал об интересе к себе со стороны иностранных клубов.

«У меня действует соглашение, рассчитанное до 2019 года, а о дальнейшем будущем говорить не нужно.

Действительно, некоторые иностранные клубы связывались со мной, но я ответил: "Нет, спасибо".

Я хочу продолжить тренировать "Спартак" еще много лет, хотелось бы добиться как можно больше успехов.

Естественно, я надеюсь продлить контракт, но в данном вопросе не все зависит только от моей воли. Нужно услышать оценку президента.

Возвращение в Италию? Я о таких вопросах не задумываюсь, мое будущее – матч с "Анжи" в ближайшее воскресенье», — приводит слова Карреры ITASportPress.